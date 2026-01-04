ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ವೈಭವ

ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:24 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:24 IST
ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ 
ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಥಮ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು 
ಶಾಮನೂರು ಕುಟಂಬ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಿದೆ
ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಸದೆ
ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ
ಓಂಕಾರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವರಗೊಳ್ಳ ಪುರುವರ್ಗ ಹಿರೇಮಠ
DavanagereRathotgsava

