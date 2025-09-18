ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಮೀಕ್ಷೆ: ‘ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್‌’ ಪೂರ್ಣ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Davanagere

