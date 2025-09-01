ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ನ್ಯಾಮತಿ | ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ: ವಾಪಸಾದ ಡಿ.ಜೆ.ಗಳು

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಿ.ಜೆ.ಯನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು
ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಿ.ಜೆ.ಯನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು
DavanagereGanesha Chaturthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT