ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು | ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ; ಬಂಧನ

<p><strong>ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು</strong>: ಸಮೀಪದ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಧಿತ. </p>.<p>ಆರೋಪಿಯು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಬವರಿಂದ ₹8 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ₹5.50 ಲಕ್ಷ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಸುರೇಶ್ ಸಗರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾರೂನ್ ಅಖ್ತರ್, ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಐ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶಿವುಕುಮಾರ್, ಫೈರೋಜ್ ಖಾನ್, ವೆಂಕಟರಮಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವೀರೇಶಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ್, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ, ಚಾಲಕರಾದ ರಾಜಪ್ಪ, ಮುರುಳೀಧರ್ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>