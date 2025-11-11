ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 6.5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ

ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಬಾಲ್‍ರಾಜ್‍ಘಾಟ್ ಬಳಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲರಾಜ್ ಘಾಟ್ ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ | ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ $ 6.50 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ | ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ : ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ
Davanagere

