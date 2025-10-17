ನ್ಯಾಮತಿ | ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

<p><strong>ನ್ಯಾಮತಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಕಾರಿಪುರ–ಸವಳಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಂಭಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಅಖಿಯಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್(54) ಮತ್ತು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯದ್ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ (58) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಹಾವೇರಿಯ ಮೌಲಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 1ಕೆ.ಜಿ.160ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ (1,160) ಅಂದಾಜು ₹ 1,10,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಬೈಕ್, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಎಸ್. ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಗರ್ ಅತ್ತಾರ್ವಾಲಾ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಹೊನ್ನಾಳಿ ವಿಭಾಗದ ಮುರಡೇಶ, ಪಿಡಿಒ ಜಿ.ಬಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ, ನೀರಗಂಟಿ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವೀಣ, ಶಿವರಾಜ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಂಜಪ್ಪ, ಷಣ್ಮುಖ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>