ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
davanagere
ದಾವಣಗೆರೆ: 3.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ‘ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್‌’

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಜಾಗೃತಿಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮನೆಗಳನ್ನು ‘ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್‌’ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್‌ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Davanagere

