ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
davanagere
ಹರಿಹರ | ಪಾಕ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನುವವರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೆ?: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಹರಿಹರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಧಸಂಚಲನ ನಂತರ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
RSS

