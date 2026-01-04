ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾಸಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 4:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
1ಇಪಿ : 2ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ. 
1ಇಪಿ : 2ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ. 
ಅಮ್ಮನ ಉತ್ಸವ 6ರಿಂದ
ಜನವರಿ 6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯಮೇಳ ಡೊಳ್ಳು ಅಸಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕೃತ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಜ. 7 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇವುಬೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಹುಲುಸಿನ ಕಾಳು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. 8 ರಂದು ದೇವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಂತರ ಗುಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. 9 ರಂದು ದೇವಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುಷ್ಮಾ ಮೆಲೊಡಿ ಆರ್ಕೆಷ್ಟ್ರಾ ಇವರಿಂದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತನುಮನಧನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು  ಗಜೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
DavanagereMarikamba TempleJatramahostava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT