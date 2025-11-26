ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳ್ಳುಗದ್ದುಗೆ, ಕೆಂಡದಾರ್ಚನೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಬಯಲು ಕಾಟಾ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡಕೇರಿ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವರ ಗಣಮಗ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಂಡ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ದೊಡ್ಡಕೇರಿ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವರ ಗಣಮಗ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೆಂಡ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ದೇವರ ಮುಳ್ಳುಗದ್ದುಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಹಲವು ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳು  ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಂಡ ಹಾದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಂಡ ಹಾದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು
Davanagere

