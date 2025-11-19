ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ‘ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Davanagere

