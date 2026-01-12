ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಮಯ: ಸಂಚಾರ ಅಯೋಮಯ

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ; ಬೀದಿ ದೀ‍‍‍ಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ದೂಳುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ದೂಳುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು 
ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಚರಂಡಿಯು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು 
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ಲೋಕಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು
ಲೋಕಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭೂಮಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ
ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಎ.ಬಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹನಗವಾಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಆನಂದ್ ಎಂ. ಎಂಜಿನಿಯರ್
