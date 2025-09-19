ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನೆರವು ಪಡೆಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜು ₹ 1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಕ್ಷಯವು ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆ. ದೃಢಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿ ದರೆ ಅವರ ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದುಡಾ.ಮುರಳೀಧರ್ ಪಿ.ಡಿ., ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿ
ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆಹಾಲೇಶ್ ಕುಳಂಬಿ, ಕ್ಷಯ ರೋಗಿ
