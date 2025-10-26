<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 31ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಕ್ಕೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. </p>.<p>ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವಿಭಾಗಗಳ ತಂಡಗಳು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತಂಡಗಳು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. </p>.<p>ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 13 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಶನಿವಾರ 18 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಕೊನೆಯ ದಿನ (ಅ.26) ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತಂಡವು ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು 41–25ರಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ತೆಲಂಗಾಣ ತಂಡವನ್ನು 23–16ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತೆಲಂಗಾಣ ತಂಡವು ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು 30–27ರಿಂದ ಸೋಲುಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 39 –24ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ 30–26ರಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಕೇರಳ ತಂಡವು ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ 28–22ರಿಂದ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುವಂತೆ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪರ ನಾಯಕ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ತಾಸೀನ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆದಿತ್ಯ ಪಾಟೀಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 5 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮೈಸೂರಿನ ಚೈತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಕಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾನ್ಯ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೀತಲ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡ 32–4ರಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ 40–6ರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ 27–21ರಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು 28–9ರಿಂದ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ 52–8ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 41–2ರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 28–6ರಿಂದ, ಕೇರಳ ತಂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿರುದ್ಧ 23–12ರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ 57–14ರಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕೊಕ್ಕೊ ಸಮಿತಿ, ರಾಜ್ಯ ಕೊಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ತಲಾ 6 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>