ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿಕ್ಕಬಿದಿರೆ ರೈತರದು ‘ತಬರ’ನ ಕತೆ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಡಲು ಮೀನಮೇಷ, ಜಮೀನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:04 IST
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ 2019ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಪಾಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು
ನಜ್ಮಾ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ದಾವಣಗೆರೆ
FarmersLand

