ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ: ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹ 300 ಹೆಚ್ಚಳ

ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿಗುರಿದ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ರೈತರೊಬ್ಬರು ಜೋಳವನ್ನು ತುಂಬಿ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
DavanagereMaize crop

