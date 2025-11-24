ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ; ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಿದರು
ನ್ಯಾಮತಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು
ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರಿಗೆ ₹20000 ದಿಂದ ₹25000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆಬಸವಣ್ಣ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವರ್ತಕರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ತಕರು ಕಾಗದ ಕವರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಎನ್.ಎಂ.ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕಿರಾಣಿ ವರ್ತಕ ನ್ಯಾಮತಿ