ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ವನಾಶ: ಪ್ರಮೋದ್‌ ಮುತಾಲಿಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
Comments
ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ
ಪ್ರಮೋದ್‌ ಮುತಾಲಿಕ್‌, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ
CongressDavanagerePramod Muthalik

