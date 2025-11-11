ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ರಂಗಾಯಣ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ. ವೈರುಧ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹಾಗೂ ಶತಮಾತನದ ಹಿಂದೆ ಘಟಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲು ‘ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣ’ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. </p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಠಾಣದ ಬಾಲಗಂಧರ್ವ (1888– 1967) ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ನಾಟಕ ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ವನ್ನು ರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಝಗಮಗಿಸುವ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಭಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗಾಯಣವು, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಟಕವಾದ ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಲತೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ರವಿ ಮುರೂರು ಅವರ ಸಂಗೀತವಿರುವ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಛಾಯಾ ಭಾರ್ಗವಿ ಅವರು ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ನಾಟಕವೇ ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಪರಾಂಪರಾಗತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ಭಾವಪರವಶರಾಗುವಂತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿನಯ, 90ರ ದಶಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ರಂಗಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಖ್ಯಾತ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<blockquote>ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ವಿನೂತನ ನಾಟಕ |ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಲಾವಿದರು | ರಂಗಾಸಕ್ತರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಥನ</blockquote>.<div><blockquote>ಲೇಖಕ ಪ್ರೊ.ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ‘ಅಮೀರ್ಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ’ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ನಾಟಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ (ರಿಹರ್ಸಲ್) ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ</span></div>.<div><blockquote>ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಡುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಛಾಯಾ ಭಾರ್ಗವಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ</span></div>.<p><strong>‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತರ ಹೆಜ್ಜೆ’</strong> </p><p>ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಲಗಂಧರ್ವ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕನ್ನಡದ ಗೋಹರ್ಬಾಯಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ತೀವ್ರ ತೆರನಾದ ರಂಗಸಂಗೀತದ ‘ಗಂಧರ್ವ ಶೈಲಿ’ಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸೂಫಿ ಸಂಗೀತದ ‘ಮೆಹಫಿಲ್’ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಹಾಡು ನಟನೆಯ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪವಾಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ. ನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಹುಲುಸಾದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯವಾದ ‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ ನಾಟಕವು ಪ್ರೀತಿ ವಿರಹಗಳ ದುರಂತ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕಥನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಹಾನಿಯೂ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಲಾವಿದರು</strong> </p><p>‘ಪ್ರತಿಗಂಧರ್ವ’ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯನಗರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸುರೇಂದ್ರಗೌಡ ಶ್ರುತಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಸುಜಾತಾ ನೀಲಗುಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸಂಗನಾಳ ಶ್ವೇತಾ ವೈ. ಪ್ರಕೃತಿ ಜಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶಿ ಬಸವರಾಜ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಂಗಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>