ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಒಳಮೀಸಲು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ : ಬಂಜಾರ ಗುರುಪೀಠದ ಸರ್ದಾರ್‌ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್‌ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ದಾರ್‌ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ , ಬಂಜಾರ ಗುರುಪೀಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
SC STDavanagereBanjara communityBanjaraCastBanjara societyLambani community

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT