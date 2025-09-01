ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ?

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ವೆಟ್ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದುಜಿ. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು–ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ. ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಕುಂದೂರು ಮಂಜಪ್ಪ, ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ನ್ಯಾಮತಿ–ಬೆಳಗುತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆಜಿ.ನಾಗರಾಜ ರಾಮೇಶ್ವರ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
