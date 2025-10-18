ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹರಿಹರ | ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ..!

ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟ: ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಇಂಬು
ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ.
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹರಿಹರದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು
ಹರಿಹರದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು
ಬೀದಿ ದೀಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಲು ಸಹಾಯವಾಣಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಸಂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಗರದೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಗಿದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
 ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ ನಗರನಿವಾಸಿ
ನಗರದೊಳಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ  ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಿಸಿಎಂಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ
  ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಇಇ ನಗರಸಭೆ
DavanagereroadStreet lightsbasic facilityLight
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT