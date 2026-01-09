ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ: ಮಹಾವೀರ ಕರೆಣ್ಣವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 7 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ
ಶೀಲವಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
DavanagereTobacco

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT