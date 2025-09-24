ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲು!

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ‘ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ’ (ಯುಎಚ್ಐಡಿ) ಆಧರಿಸಿ ಪತ್ತೆಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ‘ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್’ ಆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ನ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಕಾಣದೇ ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ‘ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ’ (ಯುಎಚ್ಐಡಿ) ಸೃಜಿಸಿ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ 150 ಮನೆಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇರೆಡೆ ತೋರಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಯುಎಚ್ಐಡಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>