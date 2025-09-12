ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಹೊಸ ತಳಿ, ಬೆಳೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯ

ಬೆಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಕು
ಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:19 IST
ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದ  ಬೆಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ತಾಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಮೀನು ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ (ಮಣ್ಣು ಮಳೆ) ಪೂರಕ ಬೆಳೆ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ.ಬಿರಾದಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿ.ವಿ
Dharawada

