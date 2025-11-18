ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಇವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಓಂ ಸಾಯಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ: 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ – ಕಾರುಗಳಿಗೆ ₹30, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹10, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹42 ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ₹20, ಟೆಂಪೊ/ಎಸ್ಯುವಿ/ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ₹60 ಮತ್ತು ಬಸ್/ಕೋಚ್/ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ₹170 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 2 ತಾಸುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ₹40, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹15, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹92 ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ₹35, ಟೆಂಪೊ/ಎಸ್ಯುವಿ/ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ₹80 ಮತ್ತು ಬಸ್/ಕೋಚ್/ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆಕ್ ₹250 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2 ತಾಸು ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ 7 ತಾಸುಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹5 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 7 ತಾಸುಗಳ ಬಳಿಕ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, 2 ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಉಚಿತ: ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್–ಅಪ್, ಡ್ರಾಪ್ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ 8 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಪಿಕ್-ಅಪ್/ಡ್ರಾಪ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹10ರಿಂದ ₹213ರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p class="Subhead">ಪ್ರವೇಶ ಟೋಕನ್ ಕಡ್ಡಾಯ: ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೋಕನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ₹300 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>