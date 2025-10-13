ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಳಲು

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಂಭಾವನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ * ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:56 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:56 IST
ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನೀಡಬೇಕು
ಸುನಂದಾ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌., ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ
Caste CensusAnganavadi Workers

