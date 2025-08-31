ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ‘ಗಣಪ’

ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಾಲಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:55 IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಶೋಷಣೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಅನೂಪ್ ವಿ. ನವಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ
