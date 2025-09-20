ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ‌ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಜಾತಿಗಣತಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ: ವೇಮನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ: ವೇಮನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ: ವೇಮನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಾದ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಾದ
ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಾದ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಒಬಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ಜಾತಿಗಣತಿ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಬಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ಜಾತಿಗಣತಿ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ
ಒಬಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ ಜಾತಿಗಣತಿ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ
DharwadCaste CensusVachananda Swamiji

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT