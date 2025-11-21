ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ: ಕೊರತೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ

ಹಲವೆಡೆ ಐದಾರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ ಒಳರಸ್ತೆಗಳು
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:39 IST
ವಾರ್ಡ್ 10ರ ನಕ್ಷೆ
ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
– ಮಂಜುನಾಥ ದಾಸರ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ
ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳು
ಶ್ರೀನಗರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಜಲದರ್ಶಿನಿ ನಗರ, ಬಸವ ನಗರ, ಶೀಲವಂತರ ಓಣಿ, ಗೌಡರ ಕಾಲೊನಿ, ತಪೋವನ ನೆಹರೂ ನಗರ, ಹೊಸಗೇರಿ ಕೆಲಗೇರಿ, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರ.
Dharwad

