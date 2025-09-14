ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವ ‘ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ’

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾಹಿತಿ
ುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ
ಸುಷ್ಮಾ ಸವಸುದ್ದಿ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕೀಟ
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕೀಟ
DarwadUniversity of Darwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT