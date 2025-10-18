ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ದೀಪಾವಳಿ: ಗರಿಗೆದರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಕರ್ಷಕ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ, ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರು
ಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:09 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದುರ್ಗದಬೈಲ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಬಾಗಿಲು ತೋರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್‌ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಸೈಯದ್‌ ಅನ್ವರ್ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ದುರ್ಗದಬೈಲ್‌
marketDeepavali

