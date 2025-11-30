ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಕುಲಸಚಿವ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ವೈ.ಮಟ್ಟಿಹಾಳ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ್ನವರ ಶನಿವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊ.ಮಟ್ಟಿಹಾಳ ಅವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವನಗರದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಮಟ್ಟಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಕುಳಿತು ಸಾಗಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಖಾಜಾಪೀರ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಕೆ.ಸೈದಾಪೂರ ಮೊದಲಾದವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಧೇನೆ. ಕುಲಸಚಿವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ್ನವರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>