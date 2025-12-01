ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ‘ಹೊರೆ’ಯಾದ ಮೊಟ್ಟೆ

ಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
ಎಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:53 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದಲೂ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಎಸ್‌.ವಿ.ಸಂತಿ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT