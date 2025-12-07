ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ|ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ; ₹1.50 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯ: ನಿಲ್ಲದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ!

ಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
ಎಲ್‌.ಮಂಜುನಾಥ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಯಾಪೂರದಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ ತಯಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಯಾಪೂರದಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣ
ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ₹3.50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಗ್ಗರ್‌ ಸೆಸ್‌ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದೆ
ನಂದಾ ಎಂ.ಹುರುಳಿ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಾಪೂರ
hubbaliBeggars

