ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗದ ಠಾಣೆ; ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ

ಸ್ಥಳಂತರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ.
– ಸತಿಶ ನಾಗನೂರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಎಚ್‌ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
