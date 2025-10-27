ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಹೋರಾಟ: ಪಿ.ಎಫ್‌.ದೊಡಮನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಬಡವರು ದುರ್ಬಲರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಉಚಿತ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಪಿ.ಎಫ್‌.ದೊಡಮನಿ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Hubballi

