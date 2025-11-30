ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೇವರು, ಧರ್ಮವೇ ಭಾರತದ ಜೀವಾಳ: ಶ್ರೀಶೈಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:29 IST
ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ 54 ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಡಾ.ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು
