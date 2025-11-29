ಧಾರವಾಡ| ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ‘ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ 40 ಸಂಪುಟಗಳು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ನುಡಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ 87ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 40 ಸಂಪುಟಗಳ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಸಹೃದಯತೆ, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವಾರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯದ ಒಳನೋಟದ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಳ್ಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ, ವರ್ಣಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಕಾವ್ಯ, ಆಗಮ ಇವುಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜಾತಕ ತೆಗೆದು, ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಬಾಳಣ್ಣ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಮೇರು ಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾಟಕ, ಜನಪದ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷ ಮನೋಭಾವವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. <br> ಬಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪಿ, ಉಮಾದೇವಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ ಬೆಕ್ಕೇರಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ ತೋಡಕರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಪಾರವಾದುದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಂಶೋಧಕ ಬಿ.ವಿ.ಶಿರೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>