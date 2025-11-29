ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ| ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಪಾರವಾದುದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಸಂಶೋಧಕ ಬಿ.ವಿ.ಶಿರೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
