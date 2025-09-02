ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕವಳಾ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಗಣೇಶ ದರ್ಶನ

ಭೈರಿದೇವಕೊಪ್ಪ ಈಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಭಕ್ತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:04 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಕವಳಾ ಗುಹೆ ನಿರ್ಮಾಣ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತಸಾಗರ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸರದಿಸಾಲು
13 ದಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ
ಮುತ್ತು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜಪಡೆ ಯುವ ಬಳಗ
DharwadGanesha FestivalGanesha Chaturthi

