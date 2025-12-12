ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಮೀನಮೇಷ

ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
2026 ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ದಿನಾಂಕ ಕೋರಿ ರಾಜಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್‌ ಕುಲಪತಿ ಕ.ವಿ.ವಿ
Karnataka UniversityKarnataka University Dharwad

