ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PM ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ: 7,843 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ; 2,797 ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು

ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ತಲುಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು
-ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಆನಂತರದ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಡಗಿ ಕಸುಬಿನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
-ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜು ದಾಸ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
