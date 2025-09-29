ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲ್ಲ; ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಡಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಲು ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಬಂದರೆ, ನಾನು, ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾಹಿತಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಜಾತಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಾವರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನುತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಅರಿತು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನಂತೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>