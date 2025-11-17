ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ₹18 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು: ಮಹದೇವ ಪ್ರಸನ್ನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ
–ದೀಪಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಐಐಐಟಿ
