ರೈಲ್ವೆ | ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ; ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ಬೇಲಾ ಮೀನಾ ಮನವಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> 'ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಬಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಬೇಲಾ ಮೀನಾ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 39ನೇ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>'ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿ ಸದ್ಯಸರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ಕೊ–ಡ–ಗಾಮ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ವಿಶಾಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮಾದರಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಘ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 12 ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. </p>.<h2> 'ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ' </h2><p>'ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಶ್ವಾನದಳ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಿರಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿ. ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ 'ಈ ಮೊದಲು ವಾಸ್ಕೋ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>