<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಫಲ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ಕೊಪ್ಪಿಕರ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಕೆಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು, 'ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಫಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ, ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ, ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಜೀವನ ಉತ್ಕುರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ, ಲೋಕೇಶ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ರಫೀಕ ಕುಂದಗೋಳ, ರಾಜೇಶ ಬಿಜವಾಡ, ದಾವೂದ್ ಅಲಿಶೇಖ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>