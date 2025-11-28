ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹7 ಕೋಟಿ!

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೂಳು; ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ ಬಳಸಲು ಚಿಂತನೆ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಆಯುಕ್ತ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೂಳು ಏಳದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಜಗದೀಶ ನಾಗನೂರು ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಎನ್‌ಎಚ್‌ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ
