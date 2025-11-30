ವೇತನಾನುದಾನ ಬಾಕಿ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊರೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ₹7 ಕೋಟಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇತನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅದರ ಅನ್ವಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಯುಕ್ತರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,071 ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ₹88.24 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ₹70.59 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹17.65 ಕೋಟಿ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ 2023–24 ಮತ್ತು 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ₹41.47 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ₹60 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ವೇತನಾನುದಾನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಶೇ 20ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದಲೇ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11 ಕೋಟಿ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು (2000), ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕರು (400), ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು–124, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿನ್ಗಳು–10, ಯುಜಿಡಿ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್–25 ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 3 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹11 ಕೋಟಿಯಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹132 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ಪಾಲಿಕೆಯ ಅನೇಕರು ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರದಾತರ ಹಣ ಇರುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ವೇತನ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭಾ ನಾಯಕ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನ್ವಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><blockquote>ವೇತನ ಅನುದಾನ ಕಡಿತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಶೇ 20ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಶಂಕರಾನಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ</span></div>.<div><blockquote>ವೇತನಾನುದಾನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ ಮೇಯರ್</span></div>.<p><strong>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹284.21 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ</strong> </p><p>2011–12ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ₹284.21 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನದಾನ ನೀಡದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗದೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>