ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
dharwad
ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ | ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬಸ್‌; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
- ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಧಾರವಾಡ 
DharwadBus

