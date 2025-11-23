ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಡಾ| ಅಕ್ರಮ ಬಡಾವಣೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್: 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ ಸಮಿತಿ ನೀಡುವ ವರದಿಯನ್ನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ ತುರ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಶಾಕಿರ್‌ ಸನದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
HubballiTask Force

